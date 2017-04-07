Економіка

20:36 07.04.2017

Остання інформація зі Стокгольмського арбітражу оптимістична

Остання інформація зі Стокгольмського арбітражу, який ухвалює рішення щодо спору між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" (РФ), є оптимістичною для української сторони, повідомив голова НАК Андрій Коболєв.

"Ми останнім часом отримуємо багато інформації вже від трибуналу щодо можливих термінів і результатів. Ми стаємо більш оптимістичними, ніж ми були до цього", - сказав він в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері.

За його словами, кінцеве рішення арбітражу щодо контракту на купівлю-продаж газу варто очікувати вже найближчим часом.

Як повідомлялося, "Газпром" у червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма з проханням про арбітраж із метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-му і 2014 роках газ. Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат і скасування заборони на реекспорт. Суд об'єднав обидва позови.

Ухвалення рішення арбітрами щодо контракту на постачання газу планується у квітні 2017 року.

ВАЖЛИВЕ

NBU enters interbank market with UAH 12.45-12.6/$1 quotations on Friday

"Нафтогаз України" звинувачує уряд РФ у відмові від погодженого з ЄС переговорного плану

Постачання газу з Європи в Україну абсолютно законні й легальні - голова "Нафтогазу"

Держбюджет-2014 становитиме близько 500 млрд грн - Янукович

ОСТАННЄ

НБУ закликає правоохоронні органи не допустити дестабілізації банківської системи

Тест

Модель фінансової міжнародної підтримки бізнесу в Україні потребує доопрацювання - підприємець Хмельницький

Уряд не продовжуватиме в травні надзвичайний стан в енергетиці - Міненерговугілля

Мін'юст вніс до держреєстру т.в.о. голови "Укртранснафти", але зберіг право підпису за Лазорком – виконавчий директор "Нафтогаз України"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5785.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА