"Укрзалізниця" ще не подала повторно свої пропозиції щодо підвищення тарифів на залізничні перевезення

ПАТ "Укрзалізниця" ще не подало повторно свої пропозиції щодо підвищення тарифів на залізничні перевезення, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо пропозицій "Укрзалізниці", поки що вони їх не надали", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що "Укрзалізниця" раніше надавала свої пропозиції, але низка міністерств їх не підтримала та повернула на доопрацювання в "Укрзалізницю".

Раніше міністр заявляв, що наразі не ведуться жодні переговори про підвищення залізничних тарифів, зокрема вантажних.

"Про що ми можемо говорити, коли у керівництва ("Укрзалізниці" - ІФ) рік немає бачення, куди просувати компанію. Про підвищення тарифів зараз немає ніяких розмов взагалі, оскільки говорити нема про що. Немає підстав, обґрунтувань, цифр про те, що це дасть для економіки країни, для бізнесу, який буде кумулятивний ефект від підвищення тарифів і куди підуть гроші", - зазначав він.

Державна регуляторна служба України раніше відмовилася погоджувати проект наказу Мінінфраструктури, що передбачає здійснення з лютого 2017 індексацій тарифів на залізничні перевезення вантажів у межах країни на 25%, та вирішила створити спільну з бізнесом робочу групу для визначення компромісної ставки підвищення.