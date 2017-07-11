За рік вчителям підвищили зарплату на 50% - Гриневич

Підвищення зарплат вчителям середньої школи становило 50% за рік, заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

"Уже в цьому році ми підняли вчителям заробітну плату на 50% і просунули їх за єдиною тарифною сіткою. Тобто ми вже зробили крок, щоб йти до цієї планки (зростання зарплати вчителям під час реалізації реформи освіти - ІФ). Але темп цього поступу покаже економічний розвиток країни ", - заявила міністр в ефірі" 5 каналу "в понеділок увечері.

Водночас Л.Гриневич оцінила імплементацію реформи середньої школи в Україні в 6 млн євро.

"Цей проект орієнтовно матиме вартість шість мільйонів євро. Він розрахований на чотири роки. Це не дуже великі кошти на такий період часу, але ці кошти ми вкладемо саме в формування нової моделі педагогічної освіти. Тому що у нас сьогодні залишилася архаїчна модель педагогічної освіти, яка радше молодим вчителям забезпечує теоретичну підготовку, але не дає їм практичних сучасних інструментів", - сказала Л.Гриневич.