Фонд гарантування вирішив розподіляти на продаж усі активи неплатоспроможних банків через "ProZorro.Продажі"

Із 1 січня 2017 року всі активи неплатоспроможних банків розподілятимуться на продаж виключно на електронні майданчики, які підключені до системи "ProZorro.Продажі".

Як повідомило Міністерство економрозвитку і торгівлі, відповідне рішення ухвалила виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у рамках проведення пілотного проекту.

Згідно з рішенням ФГВФО, оператори електронних майданчиків, які не підключені до системи "ProZorro.Продажі", зможуть проводити аукціони за вже розподіленими на них активами банків до 1 лютого 2017 року. Якщо до цього часу частину лотів не буде продано, їх розподілять на майданчики, які підключені до "ProZorro.Продажі". Таким чином уже з 1 лютого всі активи реалізовуватимуться виключно через майданчики "ProZorro.Продажі".

Як зазначила директор департаменту консолідованого продажу та управління активами ФГВФО Юлія Берещенко, слова якої наведено в повідомленні, за період реалізації пілотного проекту система "ProZorro.Продажі" змогла довести свою ефективність.

"Сьогодні фонд акредитував 12 майданчиків, які вже долучилися до реалізації пілотного проекту. І ми прагнемо максимально розширити коло організаторів аукціонів, тому закликаємо всіх підключатися до "ProZorro.Продажі". Ми вже знаємо, що до кінця року до системи планує приєднатися ще низка організаторів аукціонів", - додала вона.

Як зазначив перший заступник глави Мінекономрозвитку Максим Нефьодов, слова якого наведено в повідомленні, проект "ProZorro.Продажі" повною мірою наслідує всі ключові принципи системи ProZorro: прозорість і відкритість даних та процедур, легкий і рівний доступ до торгів.

"Саме дотримання цих принципів дозволяє досягти значного економічного та антикорупційного ефекту. Проект "ProZorro.Продажі" дуже швидко стартував і встиг показати перші значні результати: обсяг продажів уже перевищує 34 млн грн. Упевнений, повний перехід на використання системи дозволить збільшити ефект на порядок уже у 2017 року", - наголосив М.Нефьодов.

Він нагадав, що цього року ProZorro було двічі визнано найкращою системою у світі.

"Спочатку в травні, в Лондоні, де ми отримали визнання кращих експертів із закупівель, а потім у грудні, в Парижі, де нас оцінили представники всесвітньої ініціативи з відкритого контрактування. Тому для нас важливо розповсюдити позитивний досвід на інші сфери, у тому числі на сферу продажу державних активів ", - додав М.Нефьодов.

Зі свого боку проектний менеджер "Transparency International Україна" Євген Білик зазначив, що одним із викликів реформи продажу активів неплатоспроможних банків є підвищення довіри до системи.

"Важливим кроком на цьому шляху є рішення виконавчої дирекції фонду повністю перейти на "ProZorro.Продажі". Система довела свою технічну готовність, жодної скарги за час її роботи не надійшло. Фокусом для "Transparency International Україна" є прозорість конкуренції в системі, адже асиметрія інформації створює корупційні ризики. Саме тому в "ProZorro.Продажі" від початку закладено принцип "всі бачать все". Вже активно працює модуль аналітики, який схожий на той, що використовується у "ProZorro.Закупівлі". Але, як і всі інші інструменти моніторингу, він матиме значний ефект лише за умови активного залучення громадськості", - сказав він.

Як повідомлялося, меморандум про наміри співпраці у побудові в Україні нової системи реалізації активів неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, "ProZorro.Продажі", підписаний 24 червня цього року між представниками Національного банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і "Transparency International Україна".

Головним донором проекту "ProZorro.Продажі" є Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні і трансформаційні проекти.