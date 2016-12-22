Події

12:39 22.12.2016

Кабмін створив архів Українського інституту національної пам'яті

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті.

Як зазначено в повідомленні прес-служби Інституту нацпам’яті, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 21 грудня.

"Для вільного доступу до документів КДБ у підпорядкуванні Інституту національної пам'яті створюють юридичну особу. На черзі - виділення приміщення та переміщення архівів КДБ від силових відомств", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначено, що нині деякі силові та правоохоронні відомства (Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Служба зовнішньої розвідки, Державна прикордонна служба, прокуратура) та суди виконують невластиві в демократичній державі функції - зберігають історичні документи репресивних органів.

"Створення Архіву національної пам'яті як цивільної установи за прикладом країн Центральної та Східної Європи - це гарантія сталого вільного доступу українців до документів ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ без політичних впливів та додаткових перешкод у вигляді спецдопусків тощо", - наведено в повідомленні слова голови Інституту нацпам’яті Володимира В’ятровича.

В.В’ятрович зазначив, що отримати доступ до архівних матеріалів можна вже сьогодні. Для цього необхідне лише звернення до архіву та паспорт.

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