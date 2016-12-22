У 2025 році лише 8% чоловіків і 10% жінок зможуть отримувати пенсію за віком - Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що в 2025 році лише 8% чоловіків і 10% жінок зможуть отримувати пенсію за віком.

"Ми підрахували, що в 2025 році лише 8% чоловіків і 10% жінок зможуть отримувати пенсію за віком", - сказав міністр на зустрічі з представниками Світового банку в Україні, присвяченій підготовці до пенсійної реформи, передає прес-служба Мінсоцполітики.

За його словами, частиною реформи буде перехід до диференційованого часу виходу на пенсію, коли кожен майбутній пенсіонер сам для себе визначить свій час виходу на пенсію, залежно від того, як він сплачував внески. Міністерська робоча група, до якої приєднаються експерти Світового банку, має два місяці, щоб винести на обговорення всіх компетентних вітчизняних і зарубіжних партнерів напрацьовані ключові позиції реформи пенсійної системи.

Керівник програми Світового банку з макроекономіки та подолання бідності Фарук Кхан зазначив, що запропонований остаточний пакет рішень має бути простим, щоб кожен пересічний громадянин зрозумів суть цього своєрідного договору між державою і ним, щоб усвідомити, чому він має платити в державну систему.

А.Рева зазначив, що якщо сьогодні не вжити заходів і не провести реформи пенсійної системи, то незабаром Пенсійний фонд України впаде.