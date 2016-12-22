Події

13:17 22.12.2016

ВР знизила "зелений" тариф для великих сонячних електростанцій в 1,8 раза

Верховна Рада знизила "зелений" тариф на електроенергію, вироблювану сонячними електростанціями потужністю понад 10 МВт, введеними в експлуатацію до 30 червня 2015 року, в 1,8 раза.

За ухвалення відповідного законопроекту №5129 у цілому в четвер проголосували 232 парламентарі.

Зокрема, для сонячних електростанцій, введених в експлуатацію до березня 2013 року, коефіцієнт "зеленого" тарифу знижено з 8,64 до 4,8; для об'єктів, запущених із квітня 2013 року до кінця 2014 року, - із 6,3 до 3,5; для об'єктів, введених із січня 2015 року по червень 2015 року, - із 5,67 до 3,15.

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