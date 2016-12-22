Події

13:24 22.12.2016

Держава сформувала наглядову раду ПриватБанку

Держава сформувала наглядову раду ПриватБанку (Дніпро) із двох своїх представників, представників міжнародних фінансових організацій та незалежних експертів, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Сформовано нове правління. Також сформовано наглядову раду державного банку ПриватБанк... Ми презентуємо цю нову команду... Це будуть представники від держави - два члени, а інші будуть представниками міжнародних фінансових організацій, а також незалежні експерти - спеціалісти у банківській сфері", - сказав О.Данилюк на брифінгу в четвер.

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