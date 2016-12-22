НБУ видав рефінансування двом банкам на 246 млн грн

Національний банк України (НБУ) за підсумками тендера 21 грудня надав рефінансування двом банкам на загальну суму 246 млн грн під 16% річних, повідомляється на веб-сайті регулятора.

НБУ не зазначив назв банків, що отримали рефінансування, оскільки кредити видано на термін до 30 днів.

НБУ із середини 2015 року використовує виключно монетарні інструменти підтримки ліквідності банків, терміни погашення яких не перевищують трьох місяців.

Банки отримують кредити рефінансування в результаті тендерів з підтримки їхньої ліквідності. При цьому всі банки, які подають заявки та надають високоліквідні застави (ОВДП, депозитні сертифікати, кошти в іноземній валюті), отримують кредит автоматично.

Як повідомлялося, платоспроможні банки за третій квартал 2016 року скоротили заборгованість перед НБУ за кредитами рефінансування на 4,2 млрд грн, або на 13%, - до 28,1 млрд грн.

При цьому зросла заборгованість трьох банків: ДіамантБанку (на 401,24 млн грн), Промінвестбанку (на 107,69 млн грн), банку "Південний" (на 67,96 млн грн).