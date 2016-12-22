ВР ратифікувала доповнення до угоди про розвиток транспортного коридору Європа-Азія-Кавказ в обхід Росії

Верховна Рада ратифікувала протокол про внесення доповнень до Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний закон про ратифікацію підтримав 241 народний депутат на пленарному засіданні в четвер.

"Відповідно до цього протоколу приймається нове технічне доповнення про основні принципи експлуатації залізнично-поромних комплексів на Чорному і Каспійському морях. Це технічне доповнення важливе для розвитку транспортного коридору в обхід Російської Федерації. Як ви знаєте, транзит територією РФ до країн Середньої Азії заблокований", - заявив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, представляючи законопроект із трибуни парламенту.

Він пояснив: "Тому це технічне доповнення дасть змогу відрегулювати перевезення вантажів у прямому залізнично-поромному сполученні за участю адміністрації портів, портових операторів, національних залізничних перевізників і судноплавних компаній, сторін основної угоди на Чорному і Каспійському морях".