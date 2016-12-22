Поблизу Світлодарська фіксується половина всіх порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі фіксують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, половина з яких припадає на район м. Світлодарська (Бахмутський район Донецької області), повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Гуг.

"Минулого тижня СММ зафіксувала 75% підвищення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Використання забороненого Мінськими домовленостями озброєння було чітко виражене, приблизно на 300% було зафіксовано збільшення використання", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

А.Гуг зазначив, що спостерігачі зафіксували 985 вибухів від пострілів із мінометів, танків, артилерії і РСЗВ. "Більшість цих вибухів, а саме 843, було зафіксовано у вихідні в районах на південь і південний схід від Світлодарська. На цю гарячу точку припадає половина всіх порушень режиму припинення вогню", - розповів заступник голови місії.

За його словами, інша частина припадає на трикутник Авдіївка-Ясинувата-донецький аеропорт, на схід і південний схід від Маріуполя, західні райони Горлівки, західні частини Луганської області, а також на передмістя Донецька.

А.Гуг поінформував, що бойові дії в районі підконтрольного українській владі Світлодарська і непідконтрольного Дебальцевого тривають, внаслідок чого патрулі СММ були вимушені відступити на безпечну відстань. "Лише учора наші спостерігачі зафіксували більше ніж 1100 вибухів. Унаслідок цього наші патрулі були вимушені відступити. У результаті ми не до кінця впевнені, що насправді там відбувається", - уточнив він.