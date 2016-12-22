Єврооблігації ПриватБанку потрапили до переліку переведених у капітал фінінструментів - Шлапак

Єврооблігації ПриватБанку (Дніпро) потрапили до переліку переведених у капітал фінінструментів, повідомив голова правління фінустанови, Олександр Шлапак.

"Єврооблігації чомусь потрапили до переліку тих фінансових інструментів, які було переведено в капітал. Це було рішення Національного банку, і тому я думаю, ми разом із Нацбанком намагатимемося порозумітися з тримачами єврооблігацій, якщо ні, то в судовому порядку доводитимемо правоту ",- сказав він на брифінгу в Дніпрі в четвер.