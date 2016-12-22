Події

13:56 22.12.2016

Єврооблігації ПриватБанку потрапили до переліку переведених у капітал фінінструментів - Шлапак

Єврооблігації ПриватБанку (Дніпро) потрапили до переліку переведених у капітал фінінструментів, повідомив голова правління фінустанови, Олександр Шлапак.

"Єврооблігації чомусь потрапили до переліку тих фінансових інструментів, які було переведено в капітал. Це було рішення Національного банку, і тому я думаю, ми разом із Нацбанком намагатимемося порозумітися з тримачами єврооблігацій, якщо ні, то в судовому порядку доводитимемо правоту ",- сказав він на брифінгу в Дніпрі в четвер.

ВАЖЛИВЕ

Комісія рекомендує Кабміну призначити держсекретарем Мінфіну чинного міністра Капінуса

Україна підтверджує план будівництва заводу ТВЗ для АЕС

Насалик обіцяє до 1 січня виплатити всі борги із зарплати перед гірниками держшахт

ЗСУ з ранку відбили дві атаки бойовиків на Світлодарській дузі

Україна має намір зняти залежність від вугілля із зони АТО за 3 роки

ОСТАННЄ

Кабмін вніс до Ради законопроект "про спецконфіскації", аналогічний раніше відхиленому нардепами

Міненерговугілля має намір збільшити ціну на видобуте на держшахтах вугілля

Приват24 продовжить роботу в колишньому режимі

"Укрзалізниця" внесе корективи в рух "Інтерсіті+" до Трускавця через запуск такого з Києва до Перемишля

ПриватБанк готовий і надалі співпрацювати з підприємствами групи "Приват"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/96503/pulya-dura-agent-dlya-naslednitcy/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа гаражей и стоянок в Ровно
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА