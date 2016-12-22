Події

13:53 22.12.2016

ПриватБанк у середу зняв усі обмеження для клієнтів

Націоналізований ПриватБанк (Дніпро) у середу зняв усі обмеження для клієнтів і надав доступ до всіх послуг, які виконувалися до введення в банк тимчасової адміністрації, повідомив голова правління фінустанови Олександр Шлапак.

"Хочу також зазначити: протягом останніх трьох днів, коли працювала тимчасова адміністрація, були накладені певні обмеження на діяльність банку, проте сьогодні всі ці обмеження знято, усі наші клієнти вже до кінця дня можуть отримати повний обсяг послуг, які надавав раніше ПриватБанк", - заявив він на брифінгу в Дніпрі в четвер.

При цьому О.Шлапак додав, що в четвер також буде розблоковано кореспондентські рахунки, відновлено нарахування відсотків, у належному режимі працюватиме система SWIFT, а також видаватимуться кредити "овердрафт" тощо.

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