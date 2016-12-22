В офісі Лутковської розраховують максимум у січні домовитися з російською стороною про відвідування українців у Сімферопольському СІЗО

В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини сподіваються до кінця новорічно-різдвяних свят досягти домовленості з російською стороною про відвідування українців, яких тримають у Сімферопольському СІЗО.

"На сьогодні є політичне рішення з двох сторін. Нині ми перебуваємо на технічному етапі - погодження процедур. Деталі я розкрити не можу, але процес відбувається без проблем. Ми дуже сподіваємося досягти домовленості до кінця цього року. Принаймні січень 2017 року - дуже висока ймовірність", - повідомив представник українського омбудсмена Михайло Чаплига агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

На уточнювальне запитання про те, чи йдеться лише про відвідування українців, він сказав, що домовленості також стосуються прохання російської сторони щодо відвідування двох громадян у Миколаївському СІЗО. "Йдеться про зустрічну пропозицію, яку ми озвучили у відповідь на прохання Тетяни Москалькової (російський омбудсмен - ІФ), вона просила про відвідування двох осіб, які перебувають у Миколаївському СІЗО. Ми сказали, що ми не проти, але хотіли б відвідати Сімферопольське СІЗО. Ми також хочемо відвідати наших громадян і промоніторити умови їх тримання. З тієї сторони позитивне рішення є", - наголосив М.Чаплига.

Раніше він підтвердив, що до офісу Валерії Лутковської звернулася Т.Москалькова з проханням відвідати двох військових у Миколаївському СІЗО, затриманих на адміністративній межі з Кримом. Українська сторона висловила готовність ознайомити її з Національним превентивним механізмом (НПМ).

Зі свого боку В.Лутковська має намір здійснити візит до СІЗО в Сімферополі, до українських громадян.

Як повідомлялося, наприкінці листопада в Херсонській області було затримано українських військових дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова, які після анексії Криму перейшли служити в російську армію.

У серпні у ФСБ РФ заявили про нібито запобігання двом спробам прориву на територію Криму "диверсійно-терористичних груп" з числа бійців спецпідрозділів Міноборони України і загибелі під час зіткнення військовослужбовця ЗС РФ. Також у ФСБ заявили, що ліквідували на території Криму "агентурну мережу" українського ГУР і затримали громадян України і РФ, "надавали сприяння в підготовці терактів", зокрема жителя м. Енергодара Запорізької області Є.Панова, якого назвали співробітником ГУР МО України.