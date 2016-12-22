Події

14:33 22.12.2016

НБУ оцінив вартість "Дніпро-Арени" в нуль - екс-правління ПриватБанку

Національний банк України (НБУ) визнав вартість стадіону "Дніпро-Арена" (Дніпро), що перебуває в заставі ПриватБанку, в нуль гривень.

Про це йдеться в статті екс-правління ПриватБанку, оприлюдненій в інтернет-виданні "Українська правда" в четвер.

"Однією з наших застав був стадіон "Дніпро-Арена". Свого часу на його будівництво було витрачено понад 1 млрд грн, а незалежні оцінювачі оцінили його поточну вартість у 850 млн грн. Проте НБУ визнав вартість цієї застави також у нуль! Чому? "А ви все одно не знайдете на нього зараз покупця!", - говорить регулятор", - наведено дані в статті слова екс-правління.

При цьому автори припускають, що "за таким принципом можна обнулити практично всі застави".

"Що ж, із тим, що в Україні нині складно знаходити покупців, ніхто не сперечається (наш президент, наприклад, теж говорить, що не може продати свої підприємства через погану кон'юнктуру). Але ж, погодьтеся, за таким принципом можна обнулити практично всі застави?", - наголошується в статті.

Стадіон "Дніпро-Арена" введено в експлуатацію в 2008 році, використовується футбольним клубом (ФК) "Дніпро".

За даними веб-сайта ФК, стадіон розрахований на 31 тис. глядачів, має ресторан на 560 місць, а також кілька автостоянок, зокрема для глядачів на 110 машиномісць.

Генпідрядником будівництва виступила компанія Hochtief.

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