ПриватБанк готовий і надалі співпрацювати з підприємствами групи "Приват"

Підприємства групи "Приват", що кредитувалися в Приватбанку (Дніпро), залишаються у власності групи, банк готовий продовжити з ними співпрацю.

"Деякі з цих компаній (входять у групу "Приват" – ІФ) кредитуються в Приватбанку, але вони залишаються власністю групи "Приват", - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк на брифінгу в четвер.

У свою чергу, голова правління Приватбанку Олександр Шлапак висловив готовність фінустанови продовжити співпрацю з ними.

"Якщо їм знадобиться кредитна підтримка, ми готові і далі з ними співпрацювати в рамках чинного законодавства, тобто з урахуванням обмежень щодо видачі кредитів одній особі", - сказав він.

Що стосується кредитів пов'язаним особам, продовжив О. Шлапак, є зобов'язання, що взяли на себе власники банку: при продажу банку державі вони врегулюють питання, пов'язані з їхніми позиками, і внесуть додаткове забезпечення.

"Сподіваюся, що у нас буде коректна і хороша співпраця", - підсумував О. Шлапак.

Група "Приват", одним з ключових власників якої є Ігор Коломойський, має значні інтереси в нафтогазовому секторі. Афілійовані з нею компанії контролюють близько 42% найбільшої нафтовидобувної компанії країни ВАТ "Укрнафта", три з п'яти нафтопереробних заводів країни, великі мережі АЗС і Одеська нафтогавань.

В сфері інтересів групи також - феросплавний бізнес, зв'язок, нерухомість, медіа, енергетика, хімія, агросектор, харчова промисловість, туристичний комплекс "Буковель".

Згідно з фінзвітністю Приватбанку станом на 31 грудня 2015 року, на його балансі перебувало заставлене майно на 31,845 млрд грн, яке було отримано в рахунок врегулювання непогашеної заборгованості за кредитами та авансами клієнтам, а також вбудованим похідним інструментам. Зокрема - гірськолижний курорт вартістю 10,02 млрд грн, резервуарний парк – 8,528 млрд грн, завод великогабаритних шин – 4,959 млрд грн, готельні комплекси – 4,12 млрд грн, спортивні комплекси – 1,517 млрд грн, інша нерухомість – 2,701 млрд грн.

За даними звітності Приватбанку за перше півріччя 2016 року, сума заставного майна до кінця червня становила 31,824 млрд грн. Водночас банк вказав, що після звітного періоду, у липні-серпні 2016 року, він стягнув заставне майно ще на 10,914 млрд грн. Зокрема - АЗС вартістю 6,037 млрд грн, літаки – 4,145 млрд грн, земельні ділянки – 477 млн грн, нерухомість – 255 млн грн.