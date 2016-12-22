"Укрзалізниця" внесе корективи в рух "Інтерсіті+" до Трускавця через запуск такого з Києва до Перемишля

ПАТ "Укрзалізниця", у зв'язку з призначенням нового поїзда "Інтерсіті+" до Перемишля, з 23 грудня 2016 року скасовує курсування поїзда "Інтерсіті+" № 741/742 Дарниця – Трускавець – Дарниця, повідомила прес-служба ПАТ.

"Проте пасажири, які мають квитки на цей поїзд на дати з 23 грудня до 17 січня, зможуть скористатися ними, не обмінюючи проїзні документи в касах. У разі відмови від поїздки на станції відправлення пасажирам буде повернено вартість проїзду в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Пасажири, які все ж бажають слідувати швидкісним потягом до Трускавця без пересадок, можуть здати квитки на станції відправлення з поверненням повної вартості і придбати на Інтерсіті+ № 743/744 Дарниця – Львів, в якому з 23 грудня 2016 року продовжено маршрут прямування до станції Трускавець.

Пасажири, які мають квитки на поїзд № 741/742 Дарниця – Трускавець – Дарниця на дати з 23 грудня до 17 січня, можуть також вирушити поїздом № 705/706 Київ – Перемишль на ділянці Київ – Львів. Пасажири, які придбали проїзні документи до станції Трускавець відправленням з Києва та Трускавця 23 і 24 грудня 2016 року зможуть здійснити поїздку з пересадкою на станції Львів з/на поїзд № 705/706 Київ – Перемишль у вагон №2 регіонального поїзда № 801/802 Львів – Трускавець. При цьому квитки в касах обмінювати не потрібно.

Поїзд № 801/802 Львів – Трускавець відправляється зі Львова 23 і 24 грудня 2016 у 12:30, з Дрогобича в 14:10-14:20 і прибуває до Трускавця о 14:35. Назад буде відправлятися з Трускавця 23 і 24 грудня 2016 року о 15:39, з Дрогобича у 15:54-16:00, прибуватиме до Львова о 17:10.

Крім того, пасажири зможуть здійснити посадку або висадку на станції Новоград-Волинський-1, якщо квиток був придбаний до/з Новоград-Волинського.

"Щоб уникнути непорозумінь при посадці в поїзд просимо пасажирів стежити за оголошеннями на станціях. "Укрзалізниця" просить вибачення у пасажирів за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримала підтвердження від Польських залізниць про призначення курсування нового швидкісного потяга "Інтерсіті+" № 705/706 Київ - Львів - Перемишль, який вже 23 грудня 2016 здійснить свій перший рейс зі столиці України до польського міста Перемишль.

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 574 грн, II класу - 406 грн., зі Львова до Перемишля у вагонах I класу - 235 грн, II класу - 172 грн. електропоїзд виробництва Hyundai Rotem курсуватиме щодня, долати відстань від столиці України до Перемишля за 7 год 40 хв, а назад - за 7 год 07 хв, вирушаючи з Києва о 6:45, а з Перемишля – у 14:26.