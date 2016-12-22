Приват24 продовжить роботу в колишньому режимі

Голова правління націоналізованого Приватбанку (Дніпро) Олександр Шлапак упевнений, що зміна власника фінустанови ніяк не позначиться на роботі сервісу електронних платежів Приват24.

"Буде працювати, анітрохи в цьому не сумніваюся. Проводитимемо переговори з тими, хто має права власності на цей продукт. Немає жодних сумнівів: у нас підписані довгострокові контракти, і якщо ми будемо виконувати свої зобов'язання, то продукт нікуди не дінеться. Він працюватиме в Приватбанку обов'язково", - сказав О. Шлапак в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, нове керівництво банку залишило на робочих місцях всіх IT-фахівців, які займалися розробкою і підтримкою всіх технологічних рішень у сфері електронних платежів.

"Коли формувалася команда, я наполягав на тому, щоб у нове правління увійшли працівники банку (хоча були різні думки), причому увійшли представники, в першу чергу, IT-бізнесу. Тим самим хотів акцентувати на неймовірній повазі та важливості IT-технологій в діяльності банку. І два працівники банку - керівники департаментів - стали новими членами правління, дуже розраховую на їхню допомогу і підтримку", - наголосив О. Шлапак.

Він також додав, що після новорічних свят правління заслухає нову стратегію розвитку банку.

Національний банк України (НБУ) раніше повідомляв, що має намір за результатами аудиту визначити власність та місцезнаходження майна Приватбанку, зокрема програми "Приват24".