Україна має намір зняти залежність від вугілля із зони АТО за 3 роки

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України окреслило завдання щорічно на 30% скоротити залежність від вугілля антрацитної групи, що до останнього часу майже повністю постачалося з зони АТО в обсягах понад 9 млн тонн на рік, заявив міністр Ігор Насалик.

"І через 3 роки повністю піти від залежності від вугілля із зони АТО", – сказав він на прес-конференції в Києві в четвер.

Міністр повідомив, що 1 березня буде переведено на вугілля газової групи 2-й блок " Зміївської ТЕС, що входить в держкомпанії "Центренерго", а через три місяці – 5-й блок цієї станції.

За його словами, це надасть можливість скоротити закупівлі вугілля антрацитної групи на 1,5-2 млн тонн на рік.

І. Насалик також подякував енергокомпаніям ДТЕК і "ТехНовій", який почали купувати вугілля в інших постачальників, а не лише в зоні АТО.