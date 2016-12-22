ЗСУ з ранку відбили дві атаки бойовиків на Світлодарській дузі

Незаконні збройні формування в четвер вранці двічі намагалися штурмувати позиції сил АТО на донецькому напрямку біля м. Світлодарськ Бахмутського району, повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України.

"Ворог продовжує провокативні дії на Світлодарській дузі... З 09.00 до 09.45 за терористичні угруповання чисельністю до одного взводу здійснили спробу вибити підрозділи Збройних сил України з займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно здійснив спробу штурму", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, всі атаки відбиті без втрат особового складу сил АТО, бойовики змушені були відступити. "Втрат серед особового складу Збройних сил України немає, втрати противника уточнюються", - повідомляють у відомстві.

Як повідомлялося, раніше в четвер перший заступник СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг зазначив, що спостерігачі місії фіксують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, половина з яких припадає на район м. Світлодарськ.