Насалик обіцяє до 1 січня виплатити всі борги із зарплати перед гірниками держшахт

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України до 1 січня 2017 року погасить всі борги із заробітної плати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств, заявив глава міністерства Ігор Насалик.

"Закон 4744 на можливість повністю виконати всі зобов'язання перед шахтарями. Тепер можна з упевненістю сказати, що до 1 січня 2017 року будуть погашені всі державні зобов'язання перед шахтарями", - сказав він на прес-конференції в Києві в четвер.

Верховна Рада України 22 грудня у другому читанні ухвалила законопроект про виділення додатково 1 млрд грн дотацій державним вугледобувним підприємствам.

За словами в. о. голови комітету Ради з ПЕК Олександра Домбровського, в поточному році держава вже виділила 650-670 млн грн дотацій держшахтам.