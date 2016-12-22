Міненерговугілля має намір збільшити ціну на видобуте на держшахтах вугілля
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує збільшити відпускну ціну на вугілля, щовидобувається на державних шахтах, заявив глава відомства Ігор Насалик.
"Ціну на вугілля буде збільшено", - сказав він на прес-конференції в Києві в четвер.
Водночас міністр не уточнив, з якого періоду і на скільки заплановано збільшити ціну на енергетичне вугілля, що видобувається держшахтами.
І. Насалик зазначив, що НКРЕКП в розрахунках оптово-ринкової ціни (ОРЦ) електроенергії на 2017 рік збільшила ціну енерговугілля на 25% – з 1390 грн до 1736 грн/тонна.
Міністр також заявив, що держава планує розвивати вуглевидобуток на території країни, забезпечивши вкладення в матеріально-технічну базу держшахт.
Як повідомлялося, НКРЕКП при розрахунку паливної складової для ТЕС на 2017 рік врахувала індекс АРІ2 на умовах CIF в основних портах Західної Європи на період грудень 2015-го – листопад 2016 року, середнє значення якого становило $56,48/тонна, а також середня ставка фрахту перевезення вугілля в українські порти в розмірі $8,52/тонна і середня ціна перевантаження вугілля в порту в розмірі $7,21/тонна. Таким чином, врахована середньоринкова ціна вугілля на європейському ринку з доставкою в Україну в розмірі $72,21/тонна.