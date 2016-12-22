Кабмін вніс до Ради законопроект "про спецконфіскації", аналогічний раніше відхиленому нардепами

Проект закону (№5577) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо механізму стягнення необґрунтованих активів на користь держави у порядку цивільного судочинства зареєстрований у Верховній Раді України.

Згідно з оприлюдненій інформації на сайті парламенту, Кабінет Міністрів вніс документ у четвер.

Відповідно до законопроекту, уряд пропонує розширити статтю 354 Цивільного кодексу (Конфіскація) нормою про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави.

Цивільний процесуальний кодекс України запропоновано доповнити главою про особливості позовного провадження в справах про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави до завершення кримінального провадження.

Зазначено, що стягнення здійснюється за рішенням суду за результатами розгляду позовної заяви генерального прокурора України або виконувача обов'язків генпрокурора.

Такій конфіскації можуть підлягати готівкові гроші, боргові цінні папери, емітентом яких є держава, державні деривативи, банківські метали і дорогоцінне каміння, якщо їх вартість перевищує тисячу розмірів мінімальної зарплати (17 грн) і якщо вони розміщені в державних банках України або банківських установах, зареєстрованих в іноземних державах, якщо компетентні структури України направили запит в іноземні структури щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Стягнення необґрунтованих активів у дохід держави не є мірою юридичної відповідальності і застосовується незалежно від гарантованих законодавством їх власнику імунітету або якихось інших особливостей його правового статусу", - зазначено в тексті законопроекту.

Ст. 107 Регламенту Верховної Ради України свідчить, що відхилений парламентом законопроект або проект закону, що повторює його за суттю, не можуть бути внесені на розгляд поточної або наступної за нею позачергової сесії Верховної Ради відповідного скликання.

Як повідомлялося, 8 грудня народні депутати відхилили урядовий законопроект (№5142) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів. Внесений 22 грудня законопроект є аналогічним відхиленому.