Комісія рекомендує Кабміну призначити держсекретарем Мінфіну чинного міністра Капінуса

Комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендує Кабінету Міністрів призначити державним секретарем Міністерства фінансів України дійсного заступника міністра – керівника апарату Євгена Капінуса.

"Ми маємо переможця конкурсу – ним виявився Капінус", - сказав член комісії, голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко в четвер, оголошуючи результати конкурсу.

Є. Капінус набрав 14 балів за результатами конкурсу, інший кандидат, який пройшов у фінал конкурсу керівник патронатної служби Мінфіну Денис Улютін з однієї з компетенцій набрав менше мінімально необхідних 0,5 бала і не може бути рекомендований комісією як резервний кандидат.

Є. Капінус обіймає посаду заступника міністра з 29 квітня 2016 року, а раніше керував Головною службою соціально-економічного розвитку секретаріату президента України.