Насалик розраховує на запуск "Карпатнафтохіму" після скасування акцизу на зріджений газ для його потреб

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик розраховує, що робота ТОВ "Карпатнафтохім" (Калуш Івано-Франківської обл.) відновиться після скасування Верховною Радою акцизу на зріджений газ і деякі види дизпалива, що ввозяться для потреб цього підприємства.

"Ми порахували, що у них є 12% рентабельності (після скасування акцизу - ІФ), і тому вони запускаються", - сказав міністр на підсумковій прес-конференції в Києві в четвер.

І. Насалик додав, що йому складно гарантувати запуск підприємства, оскільки власником є російський "ЛУКОЙЛ", однак парламент створив для цього економічні передумови.

ТОВ "Карпатнафтохім" виробляє етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор і суспензійний ПВХ. Завод зупинив свою роботу вересні 2012 року у зв'язку з несприятливою ситуацією на ринку нафтохімічної продукції, і досі не відновив виробничий процес (за винятком нетривалого відновлення роботи виробництва ПВХ).