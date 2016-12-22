Бойовики в зоні АТО протягом четверга двічі штурмували позиції українських військових

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) протягом дня, 22 грудня, незаконні збройні формування двічі організовували штурмові дії позицій українських військових, повідомляє штаб АТО.

"Близько 08:30 російсько-терористичні війська почали обстріл позицій наших військ з артилерії калібру 122 мм та 120-міліметрових мінометів. О 09:00 під прикриттям артилерійського обстрілу супротивник зробив спробу атаки однієї з наших позицій. Вогнем бойовики були зупинені і відійшли", - зазначено в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook у четвер увечері.

Також повідомляється, що в четвер о 10:00 бойовики відновили обстріл із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї – 122-міліметрових артилерійських систем і 120-міліметрових мінометів і спробували атакувати позиції Українських військових. "Після відкриття вогню у відповідь противник відступив і повторних спроб атак не скоював", - зазначають у штабі.

Крім того, як повідомляється, протягом дня бойовики двічі обстріляли н. п. Миронівка з великокаліберної 152-мм артилерії.