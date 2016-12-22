Україна з початку 2016/2017 МР експортувала 21,2 млн тонн зерна

Україна з початку 2016/2017 маркетингового року (МР, липень-червень) станом на 22 грудня 2016 року експортувала 21,22 млн тонн зернових.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики і продовольства в четвер, до теперішнього часу експортовано близько 10,88 млн тонн пшениці, 4,25 млн тонн ячменю і близько 5,99 млн тонн кукурудзи.

Крім того, на зазначену дату експортовано 167 тис. тонн борошна.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагропроду, Україна в 2015/2016 маркетинговому році (МР, липень-червень) експортувала 39,487 млн тонн зерна, що на 13,5% більше, ніж у попередньому сезоні.

За прогнозами Мінагропроду, експорт зерна в 2016/2017 МР може становити близько 40 млн тонн.