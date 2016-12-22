Діалог між Урядом і громадянським суспільством виходить на новий рівень - Столярчук

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів закликає громадські організації активніше долучатися до розробки і впровадження важливих суспільно-економічних реформ та реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Про це в четвер повідомив Урядовий портал із посиланям на директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю СКМУ, прес-секретаря прем’єр-міністра Дмитра Столярчука.

Він наголосив на важливості поглиблення співпраці Уряду з представниками громадянського суспільства і підкреслив, що Департамент і надалі посилюватиме такий діалог.

У той же час Дмитро Столярчук підкреслив, що відкритість Уряду не обмежується лише заходами, передбаченими планом дій з реалізації зазначеної Ініціативи. «Це щоденна робота Уряду. Прем’єр-міністр особисто постійно підтримує зворотній зв'язок з експертами з громадянського сектору», - зазначив Дмитро Столярчук. За його словами, започаткована практика постійних зустрічей, щонайменше раз на місяць, Голови Уряду з представниками експертного середовища, громадянського суспільства.

«Вперше за всю нашу історію був максимально відкритий процес підготовки державного бюджету на 2017 рік. В рамках цієї підготовки Прем’єр щонайменше двічі зустрічався з представниками громадянського суспільства, проговорюючи ті чи інші питання бюджетної політики», - повідомив Дмитро Столярчук. Крім того, за дорученням Голови Уряду, практично у кожному міністерстві було проведено зустрічі з представниками провідних громадських організацій з метою обговорення проекту бюджету за окремими напрямками.

За словами директора Департаменту, Уряд також поновив діалог з професійними об’єднаннями громадян. Зокрема, нещодавно підписана генеральна угода між Урядом, профспілками та роботодавцями.

«Крім того, нещодавно Голова Уряду звернув увагу керівників органів виконавчої влади на необхідність підвищення якості державних рішень шляхом залучення заінтересованих сторін до цієї роботи», - зазначив він і додав, що Департамент вже зараз здійснює постійний моніторинг проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю.

Дмитро Столярчук також повідомив про впровадження Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю стратегії «Єдиного голосу», яка має на меті удосконалення механізмів донесення до громадськості інформації про діяльність Уряду, інформування суспільства про започатковані Урядом реформи і комунікацію процесу їх реалізації. Так, Департамент проводить щотижневі наради комунікаційних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади для удосконалення інформаційно-комунікаційної політики. Ця робота передбачає, зокрема, проведення різноманітних комунікаційних форумів, тренінгів, відпрацювання єдиних стандартів комунікації в рамках Уряду.

«Хочу ще раз наголосити на відкритості нашого Департаменту до співпраці з громадськими організаціями, з усім громадянським суспільством. Я закликаю організації, громадські організації активніше долучатися до розроблення та впровадження Кабінетом Міністрів важливих суспільно економічних реформ і реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», - підкреслив Дмитро Столярчук.