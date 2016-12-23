Події

09:52 23.12.2016

Кабмін ліквідував департамент протидії наркозлочинності Нацполіції

Кабінет Міністрів України ліквідував департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

Згідно з постановою №981 від 30 листопада, опублікованому наприкінці грудня, уряд ліквідував як юридичну особу публічного права департамент протидії наркозлочинності як міжрегіональний територіальний орган Нацполіції.

Нацполіції доручено забезпечити здійснення функцій і повноважень департаменту, що ліквідується.

У повідомленні, яке додається до постанови, зазначається, що здійснення функцій і повноважень цього департаменту буде покладено на відповідні структурні підрозділи, створені в апараті центрального органу управління Нацполіції та її територіальних органах.

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