Бойовики з півночі 6 разів обстрілювали позиції сил АТО на Світлодарській дузі, є втрати серед українських військових

Унаслідок обстрілу бойовиками позицій сил АТО на Світлодарській дузі є втрати серед українських військових, повідомив заступник начальника прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Волошин.

"Ніч минула неспокійно. На 7:00 ранку взагалі в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів, 6 з них - по наших позиціях на Світлодарській дузі. Перевіряють інформацію про те, що знову бойовики намагалися штурмувати наші позиції", - розповів В. Волошин в ефірі телеканалу "112.Україна" в п'ятницю вранці.

За його словами, за добу в зоні АТО зафіксовано 19 обстрілів, і найбільше - на Світлодарській дузі.

"Ситуація там залишається складною. Взагалі в зоні АТО за минулу добу зафіксовано 19 обстрілів і найбільше - на Світлодарській дузі. Вчора двічі бойовики намагалися штурмувати під прикриттям мінометів, а також артилерії. Вчора ввечері, о 22:00, вони також збільшили інтенсивність обстрілу", - розповів представник Генштабу.

В. Волошин розповів, що втрати серед українських військових є, але уточнення будуть пізніше.

"На жаль, є втрати серед українських військових. Про них повідомить представник Міністерства оборони з питань АТО трохи пізніше. Але кажуть, що вчора бойовики вперше за довгий час обстрілювали з 152-міліметрової артилерії населені пункти. Таких три обстрілу - два з них у першій половині дня, а після обіду також обстрілювали населений пункт Миронівський", - зазначив він.