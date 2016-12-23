Глава Міненерговугілля України запевняє в успішному проходженні зими і погашенні боргів шахтарям

Енергетична система України працює в повному режимі, забезпечена всіма необхідними ресурсами і готова до будь-яких температурних режимів, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості країни Ігор Насалик.

"Населення і промисловість можуть спати спокійно", – сказав він на "Годині уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Міністр також повідомив, що до 1 січня 2017 року будуть погашені всі борги шахтарям. "Ми ввійдемо в новий рік без боргів вугільної галузі", – наголосив І. Насалик.

Він зазначив, що в наступному році ухваленими в бюджетному пакеті законами передбачено 1 млрд грн на матеріально-технічне забезпечення шахт із використанням механізму державних гарантій, а також 1 млрд грн на компенсацію різниці між ціною вугілля і собівартістю його видобутку і 800 млн грн на реструктуризацію вугільної галузі.