Веб-сайт Міністерства фінансів знову не працює

Веб-сайт Міністерства фінансів України знову не працює.

При відкритті сторінки відомства з'являється повідомлення "502 bad gateway".

Водночас сайт Державної казначейської служби України завантажується без проблем.

Як повідомлялося, веб-сайти міністерства та Державної казначейської служби України на початку грудня зазнали скоординованої професійної хакерській атаці. Відомство зазначало, що в результаті кібер-атаки пошкоджено мережеве обладнання, не працюють сайти міністерства і Держказначейства.