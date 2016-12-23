Мінінфраструктури розраховує на масштабне відновлення автодоріг у 2017р.

Міністерство інфраструктури України сподівається, що наступний, 2017 рік, буде роком масштабного відновлення автомобільних доріг країни.

"Сподіваюся, що наступний рік буде роком масштабного відновлення автодоріг, відкритого неба, приходу світових портових операторів та компаній лоу-костів. Ми розвиватимемо прикордонну інфраструктуру, об'єднуватимемо Україну комфортним сполученням. Під особливою увагою життя і безпека громадян. Рух розпочато, і його не зупинити", - окреслив плани на наступний рік глава міністерства Володимир Омелян, звітуючи у Верховній Раді України під час години запитань до уряду в п'ятницю.

Він повідомив, що в 2016 році була відремонтована максимальна протяжність доріг за останні 10 років, ліквідовано 66% "ямковості", нанесено майже 22 тис. км розмітки, що на 2% більше, а також встановлено та замінено 60 тис. дорожніх знаків.

"Майже 7 тис. одиниць техніки готові до боротьби з негодою взимку, але питання оновлення техніки надзвичайно гостре", - наголосив міністр.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що згідно з прийнятим бюджетом на 2017 рік на потреби дорожньої галузі у наступному році буде виділено сумарно близько 35 млрд грн.

За його словами, нове керівництво Державного агентства автомобільних доріг України в 2017 році має сформувати чітку стратегію розвитку українських доріг.

Прем'єр також додав, що особливу увагу буде приділено поліпшенню безпеки на дорогах.

"Нова дорога, нові знаки, нові обмеження, фото-відео фіксація – це все в комплексі надасть можливість зберігати життя", - зазначав В. Гройсман.