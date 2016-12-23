Кабмін шукає варіанти забезпечення ритмічної роботи ОПЗ

Одеський припортовий завод (ОПЗ) наразі перебуває в складному становищі через несприятливу кон'юнктуру світового ринку добрив, неефективне управління, а також використанням його раніше в цілях корупції і для різного роду махінацій, констатує прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Зараз бачимо факт неефективного управління заводом, зокрема і Фондом держмайна. Шукаємо новий підхід до очищення підприємства від боргів і виведення зі стану збитковості", – сказав він на "Годині уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

В. Гройсман додав, що нинішня собівартість продукції підприємства "неприйнятна" з урахуванням кон'юнктури ринку.

"Ми шукаємо правильні варіанти , що допоможуть забезпечити ритмічну роботу. Для нас важливо знайти правильне рішення щодо оздоровлення та якісної роботи ОПЗ, будемо цим займатися", – заявив прем'єр.

Народний депутат Олексій Гончаренко, який ставив питання про подальшу долю ОПЗ, серед можливих варіантів називав передання його в управління "дочці" "Нафтогазу" "Укргазвидобування" або переведення на толінгові схеми, однак глава уряду у своїй відповіді ухилився від такої конкретики.

Як повідомлялося, "Укртрансгаз" в липні цього року після провалу першого конкурсу з продажу ОПЗ за 13,175 млрд грн почав процедуру відключення заводу від газопостачання за відсутності попередньої оплати за транспортування природного газу, а також перевищення номінованого відбору газу. Завод було зупинено 12 серпня.

У цій ситуації уряд України за погодженням із секретаріатом Енергетичного співтовариства дозволив "Нафтогазу" до кінця 2016 року поставити ОПЗ до кінця 2016 року до 300 млн куб. м газу на пільгових умовах в розрахунку на його успішну повторну приватизацію, що надало змогу запустити завод з 4 жовтня. Очікувалося, що разом зі зниженням стартової ціни в 2,6 рази (до 5,16 млрд грн) це буде додатковим аргументом для залучення інвестора, однак повторний конкурс знову завершився безрезультатно, а борг ОПЗ перед "Нафтогазом" досяг до 20 грудня 1 млрд грн.

Після погіршення кон'юнктури зовнішніх ринків підприємство почало працювати збитково. За 9 місяців 2016 року його збиток становив 560,52 млн грн проти 205,3 млн грн чистого прибутку за дев'ять місяців минулого року, зокрема за третій квартал чистий збиток дорівнював 316,58 млн грн проти 53,35 млн грн чистого прибутку в третьому кварталі минулого року. Чистий прибуток ОПЗ за 9 місяців цього року скоротився в 2,1 рази – до 4,024 млрд грн.