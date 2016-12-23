Роботу з верифікації пенсійних виплат буде посилено – глава Мінфіну

Робота з верифікації пенсійних виплат приносить конкретну економію коштів, її буде посилено у 2017 році, повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Була проведена досить активна робота з верифікації. Було знайдено багато невідповідностей... В наступному році посилюватимемо заходи з верифікації тому, що це економить кошти платників податків", - сказав він, виступаючи в парламенті в п'ятницю.

За даними глави Мінфіну, вжиті заходи, зокрема з верифікації, надали можливість заощадити в 2016 році 10 млрд грн.

О. Данилюк повідомив, що планує змінити підходи, в цій роботі проводитиметься активний обмін даними з Пенсійним фондом і Міністерством соціальної політики.

Як повідомлялося, після проведених звірок у січні цього року були припинені пенсійні виплати 600 тис. переселенцям, які, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, не перетинали лінію розмежування на підконтрольну Україні територію, а гроші їм виплачувалися.