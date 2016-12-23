Події

12:00 23.12.2016

В Україні за 11 міс. 2016р. зафіксовано майже 250 кібератак на системи держструктур – СБУ

Служба безпеки України за 11 місяців 2016 року зафіксувала 247 кібератак на інформаційні системи державних структур, розпочато 64 кримінальних проваджень.

Прес-центр СБУ оприлюднив результати окремих напрямів роботи Служби безпеки України за 11 місяців 2016 року.

Так, за інформацією СБУ, виявлено 247 кібератак, об'єктами яких були інформаційно-телекомунікаційні системи дипломатичних установ, правоохоронних структур, складових елементів критичної інфраструктури і т. д.

За фактами несанкціонованого втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів розпочато 64 кримінальні провадження, 4 особам оголошено про підозру, вступили в законну силу вироків 5 суду.

Крім того, як повідомляється, розпочато 14 кримінальних проваджень щодо функціонування неконтрольованих міжнародних каналів зв'язку, 4 особам оголошено про підозру, вступили в законну силу 9 вироків суду.

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