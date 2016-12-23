Пілотну версію мінімального життєздатного продукту E-Health заплановано розробити до кінця лютого - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України, громадські організації і учасники публічної ініціативи щодо створення системи електронного охорони здоров'я планують розробити пілотну версію мінімального життєздатного продукту (MVP – Minimum viable product) E-Health до кінця лютого, повідомила прес-служба Моз.

Відповідне рішення про затвердження ключових етапів, основних принципів побудови електронного сервісу здоров'я прийнято під час підписання другого меморандуму про співпрацю між його учасниками.

Як зазначає МОЗ, MVP покликаний забезпечити управління і адміністрування процесів реформування первинної ланки охорони здоров'я, що буде першим етапом розробки E-Health. Загалом його розробка відбуатиметься в чотири етапи протягом 2017-2018 рр ..

Впровадження додаткових електронних інструментів для забезпечення реімбурсації, а також направлення пацієнта на діагностику буде другим етапом роботи над системою електронного охорони здоров'я. Наступні два – розширення функціоналу, створення інструментів і сервісів для підтримки і розвитку інших напрямів системи охорони здоров'я.

Перший меморандум про наміри співпраці між МОЗ, громадськими організаціями, державними структурами, а також учасниками публічної ініціативи був підписаний 25 листопада 2016 року.

Minimum viable product – спрощена версія продукту, що містить лише критично важливі функції, без яких запуск не має сенсу. Надає можливість мінімальними зусиллями зібрати інформацію для доопрацювання остаточної версії продукту.