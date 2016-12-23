Події

12:29 23.12.2016

Боєць ЗСУ дістав поранення під час нападу бойовиків на позиції ЗСУ під Маріуполем

У районі населеного пункту Водяне (на північний захід від Маріуполя, Донецької обл.), відбулося бойове зіткнення між військовослужбовцями Збройних сил України та бойовиками, унаслідок якого дістав поранення боєць ЗСУ.

"До спостережного пункту українських військовослужбовців підійшла ворожа група в кількості 8 чоловік і відкрила вогонь у бік українських бійців. Бійці Збройних сил України відкрили вогонь, після чого противник відступив. Втрати серед військовослужбовців ЗСУ відсутні, один військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міноборони України.

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