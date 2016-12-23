Події

12:31 23.12.2016

НАЗК готове надати НАБУ доступ до реєстру е-декларацій у найкоротші терміни

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Національне агентство з питань запобігання корупції створять робочу групу для вирішення технічних питань забезпечення швидкого доступу детективів до Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба НАБУ, про це домовилися під час зустрічі директор Бюро Артем Ситник і керівник НАПК Наталія Корчак. "Крім того, Н.Корчак підтвердила готовність Агентства сприяти Бюро в отриманні доступу в максимально стислі терміни", - йдеться в інформації.

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