ПРО США слабкіша за російську систему її подолання, заявляє Путін

Створена в Росії система подолання ПРО набагато ефективніша, ніж сама система протиракетної оборони США, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Ми просунулися у вдосконаленні наших систем "ядерної тріади", зокрема щодо подолання ПРО. Ця система набагато ефективніша, ніж сама протиракетна оборона на сьогоднішній день", - сказав він на щорічній прес-конференції.

В. Путін висловив сумніви в ефективності програми створення "ядерної парасольки" для РФ, вважаючи більш доцільним розвиток російської "ядерної тріади".

"Коли одна зі сторін (США - ІФ) в односторонньому порядку вийшла з цього договору (за ПРО - ІФ) і сказала, що вона створювати для себе антиядерну парасольку, то друга сторона або повинна створювати таку саму парасольку, в чому ми не впевнені, чи потрібно це робити, маю на увазі наразі сумнівну ефективність цієї програми", - сказав він.

Іншим способом вирішення цієї проблеми В. Путін назвав створення ефективних засобів подолання системи ПРО і удосконалення ударних комплексів.

"Що ми і робимо. І робимо успішно", - сказав він.

"Ми просунулися далеко в цьому напрямі. Ми це робимо ефективно, але в рамках наших домовленостей. Хочу наголосити, ми нічого не порушуємо, зокрема СНО-3", - сказав президент.

За його словами, РФ повністю дотримується всіх домовленостей за кількістю носіїв і боєзарядів.

"Зовсім нещодавно американські спостерігачі сиділи на наших ядерних заводах і дивилися, як виробляються ракетні ядерні заряди. Ніхто про це не забув? Ні? І замість того, щоб в такому режимі зберегти наші відносини, США вийшли з договору із ПРО", - додав В. Путін.