В Україні на вихідних трохи потеплішає, місцями очікується мокрий сніг

В Україні у суботу, 24 грудня, очікується падіння атмосферного тиску, з Балтики на територію країни переміститься порція вологого і теплого повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

Істотних опадів не очікується, лише вночі у північних областях невеликий мокрий сніг. В Україні, окрім півночі, вночі та вранці очікується туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східній, південній частинах, Карпатах і Закарпатті місцями 4-9° морозу).

У Києві 24 грудня вночі прогнозується невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 24 грудня найвища температура вдень була 9,7° 1995, 2015 роках, найнижча вночі -25,6° в 1902 році.

В Україні в неділю, 25 грудня, прогнозується невеликий сніг і мокрий сніг (у західних областях помірний), лише на сході та півдні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східних областях та в Карпатському регіоні вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Києві 25 грудня невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.