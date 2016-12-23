Щасливим почувається кожен другий українець – опитування КМІС

Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), у грудні 2016 року щасливими або скоріше щасливими себе почували 54% жителів України.

В оприлюдненому в п'ятницю на сайті КМІС прес-релізі, ще 25% опитаних почувалися частково щасливими, частково ні, і 19% - нещасними або радше нещасливими.

За висновками соціологів, відчуття щастя залежить від багатьох факторів, зокрема соціально-демографічних аспектів, якості життя, соціального середовища тощо.

Результати опитування свідчать, що молоді люди більш щасливі, ніж старші, і з підвищенням віку рівень щастя падає. "Зв'язок з віком значною мірою зумовлена станом здоров'я - літні люди частіше хворіють, а, як підтверджують дослідження, стан здоров'я значно впливає на суб'єктивне відчуття благополуччя", - йдеться в прес-релізі.

Крім цього, що вищий рівень добробуту, то більше людей відчувають себе щасливими. Так, серед найбідніших (не вистачає на їжу) щасливими себе назвали 40%, серед малозабезпечених (вистачає лише на їжу) таких половина, серед людей із середнім доходом (вистачає на їжу, одяг, можуть трохи відкладати) - 68%, серед людей з доходом вище середнього (можуть купувати дорогі речі) - 85%.

Також відносно менш щасливими поки що є жителі східних областей: у грудні 2016 р. в західних областях щасливими почувалися 59%, у центральних - 50%, у південних областях - 60%, тоді як на Сході країни - 44%. "Тобто війна з усіма її наслідками є вагомим фактором, що робить нещасними жителів східних областей України", - підсумовують соціологи.

КМІС провів власний всеукраїнське опитування громадської думки з 3 до 12 грудня 2016 р.. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) з 4-х ступінчастою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому щаблі, що репрезентативне для населення України старше за 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, контрольованій українською владою. В цьому опитуванні вибірка розподілялася лише на контрольованій частині Донбасу, в тій пропорції, яку за даними ЦВК становили виборці Донбасу в останніх парламентських виборах (жовтень 2014 р.).

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% - для показників, наближених до 50%, 2,8% - для показників, наближених до 25%, 2,0% - для показників, наближених до 10%, 1,4% - для показників, наближених до 5%.