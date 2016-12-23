Події

13:53 23.12.2016

Банки Пінчука і Ахметова працюють поза рамками "олігархічної" моделі – глава НБУ

Порівнювати ПриватБанк Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова з банками "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука і Першим українським міжнародним банком (ПУМБ) Ріната Ахметова некоректно, оскільки два останніх працюють як окремий банківський бізнес, не будучи ядром фінансово-промислової групи.

"Банки Пінчука і Ахметова ніколи не належали до олігархічної моделі бізнесу. Там немає олігархічної моделі бізнесу, там просто її не було. Ці банки не лише не ядро (ФПГ), це зовсім окремий бізнес для цих акціонерів, у них є свої холдингові компанії", – сказала вона в ефірі радіо "Вести" в четвер.

В. Гонтарєва уточнила, що, наприклад, залученням коштів у холдингу "СКМ" Р. Ахметова самостійно займаються такі холдинги, як "Метінвест" або "ДТЕК", випускаючи єврооблігації або організовуючи синдиковані кредити.

Глава Нацбанку зазначила, що в разі "олігархічного бенкінгу" через банк залучалися кошти населення, які потім на пільгових умовах спрямовувалися на фінансування бізнесу акціонера банку.

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