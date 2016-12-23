Співробітники філії "Донецької залізниці" закупили зайвої продукції на 1 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили корупційну схему на закупівлю продукції, організовану посадовими особами філії "Донецька залізниця".

Як повідомляє в п'ятницю прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що посадові особи одного зі структурних підрозділів філії під час тендера свідомо закупили продукції більше, ніж потрібно.

"За інформацією СБ України, за укладену угоду чиновники отримали "відкат" від комерційної структури. Вартість надлишково закупленої продукції становить понад 1 млн грн", - зазначено в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.