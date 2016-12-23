Події

14:08 23.12.2016

Зростання ВВП України в 2016 р. становило 1,5%, заявив Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що зростання економіки України за 2016 рік становило 1,5%.

"Ми вже в цьому році матиме зростання близько 1,5%, тоді як у минулому році 10% падіння, 43% інфляція", - сказав він під час зустрічі зі студентами Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що розраховує на значне зростання економіки країни в 2017 році.

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