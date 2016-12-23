Усі зобов'язання, які Київ взяв на себе із підготовки до проведення "Євробачення-2017", ми виконали – Кличко

Всі зобов'язання, які Київ узяв на себе з підготовки до проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017", місто виконало, заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба міської державної адміністрації в п'ятницю.

"У нас залишилося не так багато часу до пісенного конкурсу, тому ми маємо якомога ефективніше працювати, щоб провести його на найвищому рівні. Усі зобов'язання, які взяло на себе місто, ми виконали. Але ми також маємо допомагати у підготовці до проведення "Євробачення" усіма можливими засобами, адже в Київ, за нашими підрахунками, приїде понад 20 тис. гостей з усієї Європи, і ми маємо представити столицю якомога краще", - сказав В. Кличко під час засідання оргкомітету з підготовки і проведення "Євробачення-2017" в Києві.

Він зазначив, що в цьому році Київ з міського бюджету виділив 50 млн грн на підготовку до проведення конкурсу. "У бюджеті на наступний рік передбачено ще 150 млн на підготовку до "Євробачення-2017", - додав В. Кличко.

Під час наради члени оргкомітету обговорили також питання безпеки гостей під час проведення пісенного конкурсу, питання розміщення промо-матеріалів Києва як господаря "Євробачення-2017", а також прийняли офіційне рішення про визначення Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті місцем проведення конкурсу.

Також під час наради В. Кличко після пропозиції членів оргкомітету дав доручення першому заступнику голови КМДА Геннадію Плису вивчити можливість на час проведення конкурсу підключити телефонний номер "112", який відомий європейцям як екстрений, до служби"103".