Завдяки "ProZorro" вдалося заощадити близько 8 млрд грн із держбюджету в 2016 р. – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що в 2016 році завдяки системі державних електронних закупівель "ProZorro" вдалося заощадити близько 8 млрд грн коштів державного бюджету.

"Якщо говорити в цифрах, то ми отримали лише за цей рік економії 8 млрд грн", - сказав він під час зустрічі зі студентами Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" ім.Ігоря Сікорського у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що завдяки відкритим торгам через електронну систему стимулюється український бізнес і ліквідуються корупційні схеми, а зекономлені таким чином кошти можуть спрямовуватись на інші потреби держави.