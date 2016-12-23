Події

14:21 23.12.2016

Завдяки "ProZorro" вдалося заощадити близько 8 млрд грн із держбюджету в 2016 р. – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що в 2016 році завдяки системі державних електронних закупівель "ProZorro" вдалося заощадити близько 8 млрд грн коштів державного бюджету.

"Якщо говорити в цифрах, то ми отримали лише за цей рік економії 8 млрд грн", - сказав він під час зустрічі зі студентами Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" ім.Ігоря Сікорського у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що завдяки відкритим торгам через електронну систему стимулюється український бізнес і ліквідуються корупційні схеми, а зекономлені таким чином кошти можуть спрямовуватись на інші потреби держави.

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