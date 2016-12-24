За минулу добу до початку режиму тиші, бойовики 50 разів відкривали вогонь по ЗСУ

За інформацією прес-центру штабу АТО, за минулу добу російсько-окупаційні війська продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках.

На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії, 120-ти і 82-мм мінометів, гранатометів різних систем проросійські бойовики багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединскому, Талаківці і Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине - з озброєння БМП.

Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, проте після відкриття вогню у відповідь відступили.

На Донецькому напрямку з 152-мм артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного пахаря і Північного. Вогонь 122-мм артилерії, мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Із мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга і Верхньоторецьке. Зі 152-мм артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку.

Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, і щоразу змушені були, забираючи поранених, відступати.

На Луганському напрямку під вогонь реактивних систем залпового вогню БМ-21 “ГРАД” потрапило Сизе. Зі 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Троїцьке та двічі – Новозванівку. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Троїцьке, Новоолександрівку, Жовте, Лобачеве та Станицю Луганську.

Загалом протягом доби зафіксовано 50 обстрілів, з них 2 – по населенних пунктах.