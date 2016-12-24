Глава британського МЗС закликав сторони дотримуватися режиму тиші на Донбасі
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон закликав сторони дотримуватися режиму припинення вогню на сході України.
"Я схвалюю оголошення про припинення вогню на сході України, де особливо високий рівень насильства в останні дні. Цей конфлікт продовжує надавати руйнівного впливу на мільйони людей, що живуть по обидві сторони від лінії зіткнення. Я настійно закликаю всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню і використовувати його як основу для досягнення прогресу в побудові міцного миру на сході України в 2017 році", - йдеться в заяві міністра, розміщеній на сайті британського МЗС.