Міноборони планує освоїти 100% бюджетних коштів цього року

Міністерство оборони України станом на 24 грудня виконало на 100% зобов'язання і використало понад 95% коштів державного бюджету, виділених на матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України.

"Використання коштів триває планово згідно з укладеними контрактами та залежно від поставок продукції", - повідомила прес-служба відомства.

Між тим, наразі невикористаними залишаються 1,3 млрд грн, які надійшли до Міністерства оборони України в середині грудня поточного року. "Згідно зі складеним графіком зазначений фінансовий ресурс буде реалізовано до кінця 2016 року в повному обсязі", - запевнили у відомстві.